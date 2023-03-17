Набиуллина: ЦБ не нашел веских оснований для того, чтобы банки не платили взнос в бюджет

Центробанк не нашел веских оснований для того, чтобы банки не платили взнос в федеральный бюджет. Она пояснила, что единовременный налог должны платить кредитные организации, которые не используют регуляторные послабления. Об этом глава ЦБ заявила на пресс-конференции в пятницу, передал ТАСС.

«Что касается взноса в бюджет со стороны банков, мы не нашли веских оснований, чтобы для банков делать исключения из общего правила в этой ситуации. Единственное, если банки будут попадать под общие правила, то это должны быть те банки, которые не используют наши регуляторные послабления (меры поддержки – «Газета.Ru»)», — отметила Набиуллина.

В частности, Сбербанк заложил возможность выплаты взноса в свой бюджет на 2023 год, сообщали ранее СМИ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что предпринимателям не стоит жалеть средств на единоразовые взносы в бюджет. Эти деньги им в результате вернутся.

В начале февраля 2023 года первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате однократного добровольного взноса.