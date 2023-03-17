Греф: рекордные дивиденты Сбера — важное событие для всего российского фондового рынка

Президент Сбербанка Герман Греф назвал рекордные дивиденды кредитной организации, которые планируется выплатить по итогам 2022 года, важным собвтием для всего российского фондового рынка. Это следует из сообщения кредитной организации, которое поступило в «Газету.Ru».

«Мы считаем сегодняшнее решение наблюдательного совета Сбербанка о дивидендах важным событием не только для наших акционеров, но и для всего российского фондового рынка в целом», — подчеркнул Греф.

Сбербанк может направить на выплату дивидендов своим акционерам по итогам прошлого года рекордные 565 млрд руб. или 25 руб. за одну ценную бумагу.

Глава Сбера уточнил, что принятие решения о выплате дивидендов стало возможным благодаря «запасу прочности», котрый банк достиг в 2022 году. По итогам прошлого года чистая прибыль кредитной организации превысила 1 трлн 246 млрд.

Дата фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 11 мая, сообщала ранее газета «Коммерсант».