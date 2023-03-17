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В Пакистане заявили, что Исламабад получит первую партию российской нефти в начале апреля

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Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан получит первую партию российской сырой нефти в первую неделю апреля. Об этом сообщил государственный министр нефти исламской республики Мусадик Малик, написало издание The Express Tribune.

Как отметил Малик, из-за «плохой политики прежнего режима» инфляция в Пакистане увеличилась в разы. Он выразил надежду, что цены в стране удастся скорректировать после начала поставок российской нефти.

Во второй половине января государственный министр нефти Пакистана сообщил, что Исламабад хочет начать импорт сырой российской нефти в апреле после согласования сторонами коммерческих условий поставок, включая оплату не в долларах. По словам Малика, в результате этого страна сможет закрыть до 35% годовой потребности в этом виде топлива.

В конце января российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о намерении России и Пакистана расширять сотрудничество в энергетической сфере в обозримом будущем.

В тот же период глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари выразил надежду, что третьи страны не вмешаются в торговлю нефтью с Россией.

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