Bloomberg счел акции китайских банков лучшими в мире после краха на финрынках США и Европы

После краха американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке демонстрируют акции китайских кредитных организаций. Речь идет о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банков КНР, сообщает агентство Bloomberg на основе анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру.

«Из 166 зарегистрированных кредиторов, отслеживаемых Bloomberg по всему миру, почти все лучшие показатели на этой неделе находятся в Китае. Акции Bank of China Ltd. только что показали лучшую неделю за четыре года в Шанхае. Уверенность усиливает ощущение, что власти в Пекине лучше подготовлены к преодолению кризисов», — говорится в материале.

Об усилении контроля за финансовым рынок КНР говорит и тот факт, что меры по сокращению доли заемных средств с 2017 года оставили китайские банки с «более здоровыми балансами и адекватной ликвидностью», уточняется в заметке.

17 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что 11 крупнейших банков США вложат в калифорнийский инвестиционный First Republic $30 млрд в виде собственных депозитов. Это будет сделано в рамках спасения кредитной структуры от потенциального финансового краха после банкротства еще одной крупной американской кредитной организации — Silicon Valley Bank.