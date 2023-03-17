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Глава «Молдовагаза» сообщил, что жители страны рассчитались за газ в феврале на 93%

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РИА «Новости»

Население Молдавии рассчиталось за потребленный в феврале 2023 года газ почти на 93%. Об этом сообщил глава государственной энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Бытовые потребители, по состоянию на 28 февраля 2023 года, погасили 92,7% выставленных в счетах сумм, что на 0,5 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года», — написал Чебан.

По данным главы энергокомпании, молдаване потребили 93,9 млн кубометров газа в феврале 2023 года, что оказалось на 31,4% ниже показателей аналогичного периода 2022 года. Относительно января 2023 года значение сократилось на 2,2 млн кубометров или на 2,3%.

Во второй половине февраля в компании «Молдовагаз» призвали жителей Молдавии не затягивать с оплатой задолженности по газу и напомнили о праве отключать должников.

В начале марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна заинтересована в закупках сжиженного газа у Греции, которую назвала ключевым региональным энергетическим хабом.

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