Евросоюз выделит Украине транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд на следующей неделе

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз (ЕС) выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд на следующей неделе. Об этом он написал в Twitter.

По словам Домбровскиса, второй транш по расширенной программе макрофинансовой помощи будет направлен на удовлетворение насущных потребностей Украины.

В конце февраля министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что до конца сентября 2024 года Украине будет перечислен очередной транш для Украины. По словам министра, с начала военной спецоперации России на Украине США предоставили Киеву экономическую и фискальную помощь на сумму свыше $13 млрд, а ближайший заем, направляемый Киеву увеличит сумму поддержки $14 млрд.

До этого сообщалось, что Международный валютный фонд прорабатывает возможность выдачи Украине многолетнего пакета помощи на сумму $16 млрд.