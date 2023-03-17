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Минтранс консультируется с Турцией по обеспечению топливом российских самолетов

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Министерство транспорта РФ сообщило о консультациях по заправке российских самолетов в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет», — указали в министерстве.

В сообщении говорится, что все рейсы авиакомпаний России в Турцию в республику выполняются в штатном режиме.

Ранее издание AirportHaber сообщало, что турецкие власти решили запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Отмечалось, что запрет распространяется на частные, грузовые, коммерческие и чартерные самолеты, произведенные в любой стране, которые состоят на более чем 25% комплектующих американского происхождения и направляющихся в Российскую Федерацию и Белоруссию.

По информации издания, меры коснулись работы семи российских авиакомпаний — «Аэрофлота», UTair, «Россия», Azur Air, «Ямал», S7 Airlines и Ikar (PegasFly), а также одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика.

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