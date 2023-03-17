Объем торгового оборота Китая с Россией превысил $190 млрд в прошлом году

Объем торгового оборота между Россией и Китаем по итогам 2022 года увеличился до $190 млрд. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Годовой объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя в 190,27 млрд долл. Китай 13 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России, а объем экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, автомобилей и запчастей вырос соответственно на 51% и 45%», — рассказал посол.

Ханьхуэй сказал, что ускоренными темпами шла работа по допущению на рынок сельскохозяйственной техники. По его словам, за год объем поставок увеличился на 43%, вопреки мировым тенденциям.

«Растет доля расчетов в национальных валютах. Углубляется сотрудничество между регионами, уверенными темпами развивается сотрудничество в таких сферах как связь пятого поколения, трансграничная интернет торговля, цифровая экономика, биофармакология, зеленые низкоуглеродные технологии», — отметил посол.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин поставили задачу довести объем двусторонней торговли между странами до $200 млрд к 2024 году.