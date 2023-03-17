Россия и Конго подпишут договор о строительстве трубопровода для поставок нефтепродуктов

Республика Конго и Россия собираются подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране с привлечением российской компании. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение посла России в республике Георгия Чепика.

«Предполагается, что это соглашение будет подписано до саммита Россия Африка (состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года) и, вероятно, будет создано совместное предприятие, которое уже займется практическими вопросами, и будет подписано концессионное соглашение», — сказал Чепик.

По словам дипломата, со стороны России заинтересованность проектом проявила компания «ЗНГС-Прометей».

В конце февраля французский журналист и специалист по Африке Антуан Гласер выразил мнение, согласно которому поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Габон, Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго пройдет «в положении слабости».

Во второй половине декабря пресс-служба итальянской энергетической Eni сообщила о планах компании построить в Республике Конго вторую плавучую установку по производству сжиженного природного газа на 2,4 млн тонн в год.