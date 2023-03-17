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Американские акционеры Credit Suisse подали судебный иск против банка и его руководства

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Arnd Wiegmann/Reuters

Акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на текст иска, который подали в окружной суд Нью-Джерси.

«Коллективная жалоба о нарушениях федеральных законов о ценных бумагах от лиц и организаций, которые приобретали или иным образом получали американские депозитарные расписки Credit Suisse между 10 марта 2022 года и 15 марта 2023 года», — сказано в тексте документа.

Истцы обвинили швейцарскую кредитную структуру во введении инвесторов в заблуждение из-за того, что в Credit Suisse не стали раскрывать информацию об уязвимости во внутреннем контроле перед нынешним сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании.

Накануне пресс-служба швейцарского Credit Suisse заявила, что руководство займет у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд).

На этой неделе американский инвестор, финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки выразил мнение, согласно которому один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse обанкротится следующим после краха американского Silicon Valley Bank.

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