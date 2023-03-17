Эксперт рассказал, когда ситуация на рынке зерна стабилизируется

Ведущий эксперт будапештской исследовательской организации «Центр фундаментальных прав» Золтан Кошкович заявил ТАСС, что только прекращение вооруженного конфликта на Украине позволит полностью решить проблему поставок украинского зерна. Это качается, по его мнению, и поставок другой российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

«Корень проблемы в том, что, хотя и Украина, и Россия были очень важными игроками на европейском и международном рынках зерновых», — указал эксперт.

Конфликт между странами привел к ситуации, когда они не могут осуществлять экспорт обычным способом и в обычном направлении. Такое положение дел наносит ущерб европейским и венгерским фермерам, резюмировал Кошкович.

Он также выразил беспокойство за потребителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По оценке венгерского эксперта, чем быстрее удастся разрешить конфликт, тем быстрее будут восстановлены нормальные торговые связи с участием России, Украины и других стран.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил в разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу важность полного выполнения «зерновой сделки».

16 марта официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга объявила, что зерновая сделка продлена на 60 дней.