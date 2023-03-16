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FT: ведущие банки США потеряли $165 млрд с начала марта на фоне обострившегося кризиса

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С начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что инвесторы начали массово выводить средства из ценных бумаг кредитных организаций. Они опасаются ужесточения регулярного надзора на фоне обострившегося банковского кризиса.

Также вкладчики кредитных организаций выражают беспокойство, что расходы банков могут вырасти из-за того, что им придется выплачивать клиентам более высокие ставки по депозитам, что, в свою очередь, приведет к сокращению прибыли, говорится в публикации.

По мнению аналитиков издания, продажа акций вряд ли будет продолжительной, а сложившаяся ситуация на рынке является побочным ущербом первоначальной паники из-за краха Silicon Valley Bank (SVB). 

Ранее стало известно, что акции крупнейших французских банков по итогам торгов в среду 15 марта сильно упали на фоне рекордного падения Credit Suisse. 

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