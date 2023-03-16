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Правительство Франции одобрило пенсионную реформу в обход парламента

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима» — сказала депутатам премьер-министр.

Она продолжила, что в соответствии с верховным законом Франции, правительство «принимает на себя ответственность за весь законопроект о финансировании социального страхования 2023 года с внесенными поправками координационного комитета, переданный в Национальное собрание».

Депутаты в ответ потребовали отставки правительства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил предложить правительству повысить пенсионный возраст без голосования в парламенте на основе 49-й статьи французской конституции, которая дает исполнительной власти право принять любой закон без согласования с парламентариями. При этом политик пригрозил распустить национальное собрание в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы, писали французские СМИ.

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