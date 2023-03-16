Wall Street Journal: Джереми Хант начал новый рывок в развитии атомной энергетики

Министр финансов Великобритании Джереми Хант начал новый рывок в развитии атомной энергетики, которая, как он надеется, к 2050 году будет обеспечивать четверть британского электричества. Хант также начал консультации, чтобы классифицировать ядерную энергетику как «экологически устойчивую». Об этом написала газета The Wall Street Journal. В статье говорится, что речь идет о «ядерном рывке».

Хант идет по стопам бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, делая смелые заявления о важности ядерной энергетики, следует из материала.

«Британские атомные электростанции были построены в 1950-х годах и в настоящее время устаревают, и только одна, Sizewell B, по-прежнему должна работать после 2028 года. На прошлой неделе французская EDF, которая управляет станциями, заявила, что продлила срок службы двух других станций. Сторонники Джонсона утверждают, что ядерная энергия обеспечивает «базовую нагрузку» энергии, на которую можно положиться, тогда как возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, зависят от погодных условий, а это означает, что они не всегда могут помочь согласовать предложение со спросом. Есть также большие надежды на ядерный синтез в качестве источника энергии, но он не был коммерциализирован», — уточняется в публикации.

Газета подчеркивает, что переклассификация ядерной энергетики происходит для привлечения частных инвестиций.

«Это важно, поскольку в последние годы на мировых финансовых рынках появилось множество фондов, предназначенных для экологических, социальных и управленческих инвестиций (ESG). Эти фонды обещают своим инвесторам, что их деньги пойдут на общественное благо, например, на борьбу с климатическим кризисом. Хант также был вынужден отреагировать на Закон о снижении инфляции, пакет климатических субсидий Джо Байдена в размере $369 млрд», — пишет газета.

Впрочем, Великобритания не является первой страной, которая сделала это. В прошлом году Европейская комиссия приняла решение назвать атомную энергетику «зеленой» инвестицией, говорится в статье. Парламент Евросоюза заявил, что изменение таксономии направлено на «стимулирование «зеленых» инвестиций и предотвращение «зеленого отмывания»». Однако это решение столкнулось с юридическими проблемами со стороны групп, включая Greenpeace.