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Кабмин предлагает ослабить ограничения для инвесторов, которые пришли после начала СВО

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Первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что правительство предлагает ослабить ограничения для тех иностранных инвесторов, которые пришли в Россию после начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Белоусова, 16 марта состоится еще одна встреча с правительством, в рамках которой состоится его доклад по вопросам развития финансового рынка.

Вице-премьер подчеркнул, что одно из предложений, которое уже поддержали в Министерстве финансов РФ и Банке России, будет состоять в том, чтобы существенно ослабить ограничения для инвесторов и инвестиций, появившихся в России уже после начала СВО и введения санкционных мер.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в скором времени российские власти столкнутся с дефицитом источников, необходимых для финансирования экономики в условиях масштабных международных санкций. Чтобы привлечь зарубежных инвесторов, РФ нужно построить систему с гарантированным верховенством права и предсказуемые «правила игры».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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