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ЕЦБ повысил базовую ставку на 50 б.п. — до 3,5%

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам заседания повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5%. Об этом сообщается на сайте европейского финансового регулятора.

В заявлении ЕЦБ говорится, что базовая процентная ставка по кредитам поднялась до 3,5%, ставка по депозитам — до 3%, ставка по маржинальным кредитам — до 3,75%.

В финрегуляторе прогнозируют, что инфляция будет оставаться высокой в течение довольно долгого времени, а произошедшее повышение базовой ставки на 50 б.п. призвано обеспечить оперативное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%.

«В настоящее время сотрудники ЕЦБ прогнозируют инфляцию в среднем на уровне 5,3% в 2023 году, 2,9% в 2024 и 2,1% в 2025», — заключается в сообщении.

Ранее Bloomberg писал, что базовая инфляция в еврозоне без учета цен на энергоносители и продукты питания достигла рекордно высокого уровня в 5,6% в феврале, и Европейский центральный банк, похоже, намерен повысить ставки до рекордных 4%.

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