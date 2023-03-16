Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле

close
100%
Depositphotos

Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле. Об этом сообщает РИА Новости.

Пакет законопроектов был разработан группой парламентариев в рамках реализации стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России. Предполагается, что внедрение цифрового рубля приведет к снижению издержек и позволит повысить скорость и безопасность расчетов.

Пакет законопроектов определяет правила использования цифровой валюты на территории РФ и других государств и определяет цифровой рубль как российскую валюту.

Согласно одному из законопроектов, оператором платформы цифрового рубля станет Банк России. Центробанк будет отвечать за сохранность цифровой валюты и учет операций с ней.

Второй законопроект предполагает изменения в Гражданском кодексе, согласно которому наследники смогут получат средства с цифровых кошельков по завещанию.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал принятие пакета законопроектов о цифровом рубле с корректировками.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть