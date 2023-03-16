Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле

Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле. Об этом сообщает РИА Новости.

Пакет законопроектов был разработан группой парламентариев в рамках реализации стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, утвержденной Банком России. Предполагается, что внедрение цифрового рубля приведет к снижению издержек и позволит повысить скорость и безопасность расчетов.

Пакет законопроектов определяет правила использования цифровой валюты на территории РФ и других государств и определяет цифровой рубль как российскую валюту.

Согласно одному из законопроектов, оператором платформы цифрового рубля станет Банк России. Центробанк будет отвечать за сохранность цифровой валюты и учет операций с ней.

Второй законопроект предполагает изменения в Гражданском кодексе, согласно которому наследники смогут получат средства с цифровых кошельков по завещанию.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал принятие пакета законопроектов о цифровом рубле с корректировками.