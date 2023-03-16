Путин прогнозирует возвращение ушедших ранее из России компаний

Российский президент Владимир Путин заявил о возможном возвращении ушедших из России компаний. Он сказал об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться», — отметил глава государства.

По его мнению, на данный момент существует множество возможностей, а также перспектив для развития бизнеса и его последующего расширения.

«Российский бизнес не должен их упустить», — подчеркнул Путин, добавив, что текущая ситуация является уникальной для многих российских компаний.

Президент рассказал, что оперативные инвестиционные решения, принятые сейчас, «обязательно окупятся завтра». Особенно это касается обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма, потребительской отрасли, заключил он.

Ранее Путин заявил, что во втором квартале 2023 года ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) в России. Также президент рассказал, что экономика РФ начинает развиваться «по новой модели».

Согласно прогнозу Банка России, динамика ВВП перейдет в положительную область в середине 2023 года.