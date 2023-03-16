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В ЕС намерены включить в санкционные списки семьи российских бизнесменов

Bloomberg: ЕС готовит правовую базу для принятия санкций против членов семей бизнесменов РФ

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Global Look Press

Европейский союз планирует подготовить более четкую правовую основу для введения мер в отношении членов семей российских бизнесменов, в отношении которых ранее были введены санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

»ЕС намерен предоставить более четкую правовую базу, чтобы нацелиться на членов семей российских миллиардеров, находящихся под санкциями», — говорится в статье.

По словам источников, в ближайшее время страны-члены ЕС представят законопроект на рассмотрение, в нем будут изложены критерии и правовая основа, которые позволят вводить санкции в отношении членов семей физического лица, передает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа выступил перед Европарламентом с призывом к усилению давления Евросоюза на Россию на фоне продолжения конфликта на Украине.

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