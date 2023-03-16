Interia: в Германии продукты подорожали быстрее, чем электроэнергия

Цены на продукты в немецких магазинах дорожают быстрее, чем стоимость электроэнергии. Об этом пишет Interia, ссылаясь на данные Института экономических исследований Ifo в Мюнхене.

Многие магазины в Германии продолжают бороться с нехваткой продовольствия. Клиенты же все чаще ищут товары со скидками. В феврале 85,7% опрошенных компаний жаловались на проблемы с продовольствием. Месяцем ранее это количество составляло 95,6% респондентов. При этом рост цен на продукты питания опередил энергию. В феврале потребители заплатили в среднем на 21,8% больше, чем годом ранее, а за электроэнергию — на 19,1% больше.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что полки супермаркетов в Германии начинают пустеть из-за того, что сейчас проводятся сложные переговоры между производителями и представителями розничной торговли, так как они не могут договориться о ценах на продукты питания. При этом сами производители могут использовать временный простой как элемент давления на магазины.

По данным Ifo, немцы стали чаще посещать несколько продуктовых магазинов в поисках более дешевых товаров. Речь идет о том, что из-за инфляции жители Германии были вынуждены больше смотреть на рекламные акции.

7 марта газета Die Welt писала, что германские профсоюзы обеспокоились ростом цен на электроэнергию, так как это может создать угрозу для рабочих мест. В публикации отметили, что профсоюзы IG Metall, IGBCE и IG BAU выступили с совместным заявлением, что существует риск потери рабочих мест и закрытия предприятий, особенно в энергоемких секторах, таких как металлургия, химическая промышленность и производство строительных материалов.