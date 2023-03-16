Bloomberg: ЕС намерен усилить финансовую поддержку Молдавии для «сдерживания давления» со стороны РФ

Власти Евросоюза рассматривают возможность усиления финансовой поддержки Молдавии для «сдерживания давления» со стороны России. Речь идет, в частности, о предоставлении Кишиневу дополнительных €40 млн ($42,1 млн) для налаживания воздушного наблюдения, логистики и киберзащиты, сообщает агентство Bloomberg.

Предполагается, что денежные средства будут выделены из Европейского фонда мира, созданного в 2021 году для военного и оборонного финансирования предотвращения военных конфликтов в других странах. При этом до начала конфликта России и Украины в конце февраля 2022 года средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия, уточняется в заметке.

«ЕС предлагает больше помощи Молдавии, чтобы противостоять давлению России. Европейские власти рассматривают возможность предоставления вооруженным силам страны дополнительных 40 миллионов евро (42,1 миллиона долларов) для усиления воздушного наблюдения, логистики и киберзащиты», — говорится в материале.

Ожидается, что помощь ЕС будет включать в себя нелетальное оборудование и материалы, включая наземные мобильные радары дальнего наблюдения, пикапы, коммуникационное оборудование и аппаратное обеспечение. Кроме того, европейские власти планируют предоставить Кишиневу программное обеспечение для улучшения IT-инфраструктуры республики. Для полного одобрения новой программы финансовой помощи необходимо согласие со стороны всех стран ЕС, которое к настоящему времени пока не получено, заключается в заметке.

5 марта германская газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS) сообщила, что ряд стран Евросоюза собираются летом направить в Молдавию гражданскую миссию. В рамках посещения республики специалисты из ЕС проведут консультации в сферах юстиции, полиции, таможенного дела, по борьбе с кибератаками и дезинформацией.