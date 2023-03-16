Шольц заявил, что ФРГ за 8 месяцев стала независимой от поставок нефти и газа из России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что за восемь месяцев ФРГ удалось добиться независимости от поставок нефти и газа из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего за восемь месяцев мы стали независимыми от российского газа, нефти и угля», — пояснил Шольц.

По словам канцлера, за указанный период Берлин полностью преобразовал энергоснабжение ФРГ с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа.

Также Шольц заявил, что будет стремиться к повышению конкурентоспособности Европы посредством ряда реформ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в Турции заявили, что доступные варианты доставки газа и нефти в Европу включают участие Анкары.