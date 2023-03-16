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Reuters: аналитики ожидают роста ставки ЕЦБ на 0,5% после краха Silicon Valley Bank и Credit Suisse

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Финансовые аналитики ожидают, что руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) повысит уровень ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов (на 0,5%) — до с нынешних 3% до 3,5% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики валютного регулятора будет обусловлено банкротством крупного американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Кроме краха SVB на дополнительное увеличение ключевой ставки также может резкое падение акций швейцарского банка Credit Suisse. На последнем заседании ЕЦБ, на котором руководство регулятора повысило ставку на 50 б.п., президент Кристин Лагард заявила, что они повысят этот показатель на ту же сумму в марте 2023 года, уточняется в заметке.

«Напряженность в банковском секторе в США, а теперь и в Европе может побудить центральные банки отказаться от своих «ястребиных» заявлений и придерживаться более осторожного подхода, чтобы избежать эскалации системных рисков, поскольку полномасштабный кризис будет исправить намного сложнее, чем инфляцию. Это означает, что пока «голуби» могут одержать верх», — говорится в материале.

16 марта банк Credit Suisse сообщил, что займет у Национального банка Швейцарии (Центробанка) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд). Дополнительные денежные вливания должны поддержать основную деятельность и клиентов кредитной организации.

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