FT: МВФ в ближайшие дни одобрит кредитную программу для Украины на $15,6 млрд

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни объявит об утверждении кредитной программы для Украины. Размер финансовой помощи стране составит $15,6 млрд, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

Программа финансовой помощи будет рассчитана на четыре года. Переговоры с властями Украины проходили в Варшаве с 8 по 15 марта. Кредитная программа должна помочь Киеву компенсировать «огромный» дефицит бюджетного финансирования из-за продолжающегося конфликта с Россией, уточняется в статье.

«МВФ завершает четырехлетнюю программу кредитования Украины на сумму $ 15,6 млрд. Человек, близкий к переговорам, сказал, что объявление (о выделении финансовой помощи Киеву — «Газета.Ru») «неизбежно». Новая программа МВФ имеет решающее значение — наряду с многомиллиардным финансированием от других иностранных партнеров, включая США и ЕС, — чтобы помочь Украине преодолеть огромный дефицит бюджетного финансирования», — говорится в материале.

27 февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление министров финансов и глав Центробанков стран G7 сообщило, что политический альянс увеличил обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины в 2023 году до $39 млрд. Государства G7 также призвали к концу марта 2023 года реализовать надежную, масштабную, полностью финансируемую программу МВФ с «надлежащими условиями».