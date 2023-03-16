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WSJ: G7 намерен сохранить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель

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Shutterstock

Страны «Большой семерки» (G7) рассчитывают сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам чиновников, знакомых с планами G7, такое решение сводит на нет надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций против России в марте.

Европейский союз летом 2022 года ввел эмбарго на российские нефтепродукты и нефть. Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, топливные ограничения начали действовать 5 февраля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на нефть из России с 60 до $51,45 за баррель. Эти страны требуют, чтобы порог был установлен на уровне 5% ниже рыночных цен.

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Санкции против России
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