WSJ: G7 намерен сохранить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель

Страны «Большой семерки» (G7) рассчитывают сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам чиновников, знакомых с планами G7, такое решение сводит на нет надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций против России в марте.

Европейский союз летом 2022 года ввел эмбарго на российские нефтепродукты и нефть. Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, топливные ограничения начали действовать 5 февраля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на нефть из России с 60 до $51,45 за баррель. Эти страны требуют, чтобы порог был установлен на уровне 5% ниже рыночных цен.