Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Финам»: юань стал вдвое популярнее евро для сбережений у россиян

close
100%
Global Look Press

Самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме на российском внутреннем рынке по-прежнему остается рубль — национальную расчетную единицу выбирают 34,9% граждан. На втором месте оказался американский доллар (28,3%), а китайский юань замкнул тройку лидеров (17,4%), сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Финам».

Таким образом, валюта КНР потеснила евро из числа самых популярных валют у россиян. В европейской валюте предпочитают хранить сбережения только 8,4% граждан. Наибольшей востребованностью китайская валюта пользуется у инвесторов и финансовых компаний, уточняется в статье.

«Самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме по-прежнему остается рубль — его выбирают чуть более трети россиян, или 34,9%. На втором месте — доллар США, в котором свои накопления держат 28,3% граждан. Тройку лидеров замкнул юань с показателем 17,4%. Валюта КНР вытеснила европейскую, которую используют лишь 8,4% граждан», — говорится в материале.

В топ-5 самых популярных валют у россиян также вошли гонконгский доллар (6,9%) и швейцарский франк (1,9%). Оставшиеся 1,3% приходятся на наличность из других стран, заключается в заметке.

14 марта бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал россиянам в срочном порядке продавать американские доллары и покупать больше евро, золото и китайских юаней. Одной из причин стал прогноз предпринимателя Роберта Кийосаки о будущем экономическом кризисе в США. Американский инвестор, в частности, предрек банкротство одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, которое произойдет после краха американского Silicon Valley Bank (SVB).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть