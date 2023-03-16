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Асад: РФ и Сирия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве в ближайшие недели

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад заявил, что Россия и Сирия в ближайшие недели подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Сейчас идет рассмотрение проектов, соглашение будет подписано позднее в течение нескольких недель, однако этот пункт был оставлен на усмотрение каждой компании и каждого проекта», — сказал Асад и отметил, что позднее каждый проект будет оцениваться по отдельности.

Президент Сирии подчеркнул, что это часть механизма контроля за осуществлением проектов и их успехами.

Асад также рассказал, что на переговорах в Москве в течение последних нескольких дней совместной комиссией обсуждался ряд проектов и после подписания соглашения об этих проектах будет объявлено, после чего заинтересованные компании смогут подать заявку для участия в них. Фактическая стоимость проектов станет известна после этих этапов, уточнил он.

15 марта в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они продлились три часа. В канцелярии Асада уточнили, что президенты двух стран обсудили «широкий круг политических и экономических вопросов, двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также последние события на региональной и международной аренах».

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