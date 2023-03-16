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«Ъ»: поступления от угольной отрасли в бюджет РФ выросли вдвое в 2022 году — до 360 млрд рублей

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

По итогам 2022 года объемы денежных поступлений от представителей угольной отрасли выросли вдвое по сравнению с данными за аналогичный период 2021-го (175 млрд руб.) и достигли отметки 360 млрд руб. В сравнении с 2020-м (63 млрд руб.) показатель увеличился в шесть раз, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию министра энергетики РФ Николая Шульгинова «О реализации приоритетных проектов в энергетике».

При этом остается неясным, о каких именно поступлениях в документе идет речь — о выплатах в федеральный или консолидированный (с учетом налога на прибыль в регионах) бюджет России. В то же время за последние три года власти неоднократно увеличивали налоговую нагрузку на угольные предприятия, из-за чего в Министерстве финансов (Минфине) не собираются требовать от представителей отрасли единоразового сбора в бюджет в текущем году, уточняется в статье.

«Поступления налогов от угольной отрасли РФ в 2022 году выросли вдвое, до 360 млрд руб. Это стало результатом повышения налоговой нагрузки на отрасль в 2022 году и высоких мировых цен. В то же время потенциал роста нагрузки выглядит исчерпанным, и Минфин не собирается требовать от угольных компаний единоразового сбора в бюджет в 2023 году», — заключается в материале.

28 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчета Infoline об экспортной угольной логистике сообщила, что поставки угля за границу через российские порты в 2022 году были рентабельными несмотря на укрепление рубля. При этом наиболее высокая рентабельность экспорта в Китай и Индию наблюдалась при поставке через терминалы Дальнего Востока (22–25% в зависимости от терминала и типа вагона).

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