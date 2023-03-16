Рухнувший банк Credit Suisse сообщил, что займет у ЦБ Швейцарии до $53,7 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что займет у Национального банка Швейцарии (НБШ, Центробанк страны) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд). Об этом сообщается на сайте банка.

«Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к кредитному механизму НБШ с покрытием, а также к краткосрочному механизму поддержки ликвидности на общую сумму до 50 млрд швейцарских франков», — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что «эта дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов» банка.

15 марта акции Credit Suisse рухнули на 24,2%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. После этого Национальный банк Швейцарии (НБШ, Центробанк страны) и швейцарский финансовый регулятор (FINMA) выразили готовность предоставить помощь Credit Suisse.

Ранее американский инвестор, финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что Credit Suisse обанкротится следующим после краха американского Silicon Valley Bank (SVB).

Credit Suisse является вторым по величине швейцарским банком, а также одним из старейших в Европе.