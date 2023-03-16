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Аксенов: новый маршрут в Крым позволит восстановить единый народно-хозяйственный комплекс

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РИА «Новости»

Глава республики Крым Сергей Аксенов в интервью «Известиям» заявил, что полноценное открытие сухопутного маршрута через новые регионы РФ на полуостров позволит восстановить единый народно-хозяйственный комплекс на юге страны.

По его словам, открытие такого маршрута, соединяющего Крым с регионами Российской Федерации, позитивно отразится и «уже сказывается на жизни людей».

«В перспективе может быть восстановлен единый народно-хозяйственный комплекс, в который в советское время входили и Крым, и новые субъекты РФ», — сказал Аксенов.

Он также указал, что сейчас осуществляется процесс передачи крымского участка трассы между Симферополем и Ростовом-на-Дону в федеральную собственность.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область через наступление в Запорожской области, но Российской армии известно об этом.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости вывести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский показатель до конца 2020-х годов.

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