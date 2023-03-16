В ООН заявили, что дискуссии вокруг продления зерновой сделки продолжаются

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что дискуссии вокруг продления зерновой сделки продолжаются. По его словам, организация сфокусирована на ее продлении во всей целостности, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь сосредоточен на обеспечении продолжения и целостности сделки, которая, как мы много раз говорили, критически важна для мировой продовольственной безопасности, так же как и меморандум о взаимопонимании с Российской Федерацией по продовольствию», — отметил Дюжаррик.

Представитель генсека ООН отказался отвечать на вопрос, получила ли Организация Объединенных Наций формальное уведомление от российской стороны о продлении зерновой сделки только на 60 дней и согласна ли всемирная организация на такие условия.

«О том, что сказала РФ, лучше спрашивать Россию», — сказал он.

Ранее представитель немецкого кабмина Кристиане Хофман заявляла, что правительство ФРГ приветствует готовность России продлить зерновую сделку и призывает страну сделать это более чем на 60 дней.