В Минфине США заявили, что РФ в девять раз сократила вложения в американские гособлигации

В минфине США заявили, что Россия в девять раз, до $68 млн, сократила вложения в американские государственные облигации, сообщается на сайте американского казначейства.

По данным минфина США, в декабре 2022 года объем вложений России в американские государственные облигации составлял $629 млн, показывая значительное снижение с октябрьских показателей — 2,034 млрд долларов.

А уже в январе 2023 года объем российских вложений составил всего $54 млн в долгосрочные облигации и $13 млн — в краткосрочные.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что спрос на доллар в мире стал снижаться, отчего Соединенные Штаты теряют возможность бесконтрольно печатать свою валюту.

Все это ставит власти США перед тяжелым выбором. Речь идет о выборе между спасением финансовой системы страны и жертвой доллара или наоборот.