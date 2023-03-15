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T-Mobile покупает Mint Mobile Райана Рейнольдса за $1,35 млрд

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Ron Adar/Shutterstock

T-Mobile покупает Mint Mobile, недорогого оператора мобильной связи, частично принадлежащего голливудскому актеру Райану Рейнольдсу. В сообщении, опубликованном 15 марта, T-Mobile объявила, что стоимость сделки оценивается в $1,35 млрд, так как T-Mobile надеется расширить свое предложение телефонов с предоплатой. Об этом сообщил The Verge.

«Я никогда не мечтал, что буду владеть беспроводной компанией, и уж точно никогда не мечтал, что продам ее T-Mobile. Жизнь странная штука, и я невероятно горжусь и благодарен», — цитирует издание слова Рейнольдса.

Приобретение должно быть завершено в конце этого года и включает покупку 39% наличными и 61% акций материнской компании Mint, Ka'ena Corporation. Но цена может измениться, поскольку она зависит от производительности Mint.

T-Mobile — группа компаний, которые работают в области мобильной связи. Они находятся в собственности немецкого телекоммуникационного холдинга Deutsche Telekom. Эти компании управляют GSM-сетями в Европе. У ряда подразделений Deutsche Telekom названия начинаются на «T-». Кроме того, T-Mobile владеет долями собственности у некоторых восточноевропейских мобильных операторов.

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