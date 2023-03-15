Глава Минэнерго Шульгинов: Россия в этом году снизит добычу нефти и газа

В 2023 году Россия рассматривает возможность снижения добычи нефти и газа. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что в этом году уровень добычи топлива будет несколько меньше, в том числе, из-за добровольного уменьшения добычи топлива. Шульгинов уточнил, что уровень добычи продолжит снижаться «как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков».

Во второй половине февраля Шульгинов заявил об ожидании роста тенденции энергопотребления в России в 2023 году.

Ранее Совет Европы и Европарламент согласовали решение по уменьшению объема потребления энергии к 2030 году за счет энергосберегающих технологий на 11,7% относительно прогноза энергопотребления на 2030 год.

«Страны ЕС должны совместными усилиями обеспечить сокращение потребления энергии как минимум на 11,7% в 2030 году, по сравнению с прогнозом энергопотребления на 2030 год, сделанным в 2020 году (Еврокомиссией). Это означает, что финальное энергопотребление должно составлять 763 млн тонн в нефтяном эквиваленте, а первичное — 993 млн тонн», — сказано в документе.

Теперь решение институтов ЕС должны утвердить все 27 стран сообщества в Совете ЕС.