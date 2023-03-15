МЭА: экспорт российской нефти снизился на 500 тыс. баррелей в сутки в феврале

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете за март 2023 года сообщило о снижении экспорта нефти из России по итогам февраля. По данным агентства, он упал на 500 тыс. баррелей в сутки на фоне вступления в силу эмбарго Евросоюза.

«Экспорт российской нефти упал на 500 тыс. баррелей в сутки до 7,5 млн баррелей в сутки в феврале из-за вступления в силу эмбарго Евросоюза на нефтепродукты. Поставки в ЕС снизились на 800 тыс. баррелей в день до 600 тыс.баррелей. В начале 2022 года этот показатель был на уровне более чем 4 млн барр./сут.», — следует из доклада.

В документе также говорится о том, что сократились поставки в Китай и Индию, в то время как грузы без пункта назначения выросли на 600 тыс. барр./сут. При этом доходы от экспорта упали на $2,7 млрд до $11,6 млрд, что на 42% меньше, чем год назад.

2 марта МЭА сообщило о том, что по результатам 2022 года объем выбросов углекислого газа (CO₂) достиг рекордного показателя в 36,8 млрд тонн.

Решение о введении потолка цен на поставки нефти из России, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. В России отказались принимать решение западных стран. С 1 февраля 2023 года в РФ начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.