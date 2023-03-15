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Kyodo: Япония исключит Россию из списка стран наибольшего благоприятствования еще на год

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В конце марта 2022 года власти Японии исключили Россию из стран наиболее привлекательных стран для ведения внешней торговли. Срок данного решения истекает в текущем месяце, и с большой долей вероятности будет продлен еще на год на фоне международных санкций против Москвы, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники.

«В конце марта прошлого года Япония исключила Россию из списка стран наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Срок этого режима истекает в конце марта. Правительство намерено продлить его еще на год», — говорится в материале.

28 февраля в Министерстве экономики Японии сообщили о намерении ввести запрет на поставку ряда товаров, которые могут «укрепить промышленную базу Российской Федерации». При этом ведомство не стало уточнять, какую именно продукцию собирается включить в санкционный список.

В тот же день власти Японии расширили список антироссийских ограничений. В частности, власти азиатской страны ввели санкции против ЧВК «Вагнер», Физического института им. Лебедева, Росбанка и еще 91 организации из России.

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