«Жэньминь жибао»: власти США взорвут «бомбу замедленного действия» в виде госдолга

Американские власти могут взорвать «бомбу замедленного действия» в виде госдолга, так как бездумные расходы правительства привели к его рекордному росту. Об этом пишет издание «Жэньминь жибао».

В публикации отметили, что в последнее время риск дефолта по долгу США растет, а дискуссии между Демократической и Республиканской партиями по вопросу верхнего предела госдолга не прекращаются. В итоге, госдолг стал «бомбой замедленного действия».

Ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу заявил, что такая ситуация произошла по нескольким причинам. В частности, чрезмерное финансирование привело к тому, что реальная экономика страны стала опустошенной, а бюджетные доходы страны стали падать. Кроме того, с ростом развивающихся экономик глобальное влияние США сокращалось, а глобальные доходы перераспределялись в азиатский и другие регионы.

Аналитики посчитали, что в краткосрочной перспективе США могут снова поднять потолок госдолга, чтобы избежать возможного дефолта. Однако это лишь приведет к ситуации, когда сформируется тенденция к постоянному росту верхнего предела. Однако мировой экономике, которая переживает спад, нужна стабильность и определенность. Поэтому, если американские власти вспомнят про чувство ответственности, то они могут постараться избавить мир от кризиса.

11 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на слова управляющего фондом Pictet Asset Management Стива Донзе сообщило, что фондовый рынок США может получить дополнительный импульс в виде роста цен на акции американских компаний из-за борьбы властей США за поднятие предельной планки государственного долга. Этому может поспособствовать политика представителей местного Министерства финансов (Минфина).