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Bloomberg: прокуратура США проверяла работу Signature с криптоклиентами до закрытия компании

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Signature Bank перед закрытием, на фоне «системных рисков», проверялся прокуратурой США и Комиссией по ценным бумагам и биржам на предмет реагирования на подозрительные операции с криптовалютами. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что в Минюсте США не раз предупреждали работающие с криптовалютой компании о необходимости проявлять бдительность при идентификации клиентов и обеспечении законности средств в финансовом обороте. Кроме того, кредитные учреждения должны сообщать властям о подозрительных операциях.

По данным Bloomberg, сам банк и его сотрудники не были обвинены в правонарушениях, поэтому расследование может закончиться без дальнейших действий. При этом непонятно, когда именно началось расследование в отношении Signature Bank и повлияло ли оно на решение регулирующих органов закрыть банк 12 марта. В свою очередь регулирующие органы заявили, что потеряли веру в руководство компании из-за того, что оно не смогло предоставить надежные и непротиворечивые данные.

14 марта Bangkok Post сообщил, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный корпоративный рейтинг Signature Bank с «BBB+» до «D». По данным издания, снижение рейтинга произошло после того, как государственные регуляторы закрыли банк в Нью-Йорке в воскресенье.

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