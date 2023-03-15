«Ъ»: работа экспортных газопроводов в России может осложниться из-за новых санкций США

Новые антитурбинные ограничения, которые были введены США в конце февраля, могут осложнить работу экспортных газопроводов России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Введенный в конце февраля пакет санкций США, как выяснилось, включает запрет на поставку в РФ всех газовых турбин и запчастей к ним и может привести к проблемам ключевых российских экспортных проектов. Новые правила предусматривают запрет на экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США любому лицу, находящемуся в РФ.

Один из источников издания отметил, что расширение контроля над поставками будет касаться индустриальных газовых турбин. При этом некоторые собеседники издания отметили, что до ограничений точечные поставки запчастей и газовых турбин из США в Россию все-таки велись. Сейчас же отечественные компании ищут новых поставщиков в Китае и Иране, а также скупают запчасти на вторичном рынке.

Аналитики посчитали, что основная часть энергоблоков работает на западном газотурбинном оборудовании. Поэтому уход иностранных поставщиков осложнил их сервис, отчего генерирующие компании вынуждены экономить ресурс этого оборудования. В свою очередь, российские ТЭС в основном работают на паросиловой технологии без газовых турбин. Но некоторые энергоблоки, в которых стоят турбины из США, могут столкнуться с определенными сложностями.

10 марта газета Die Welt писала, что ФРГ решила выкупить у компании Nord Stream 2 AG трубы, предназначенные для строительства газопровода «Северный поток — 2». По данным издания, правительство Германии ведет переговоры по покупке 3 тыс. труб.