В Турции заявили, что доступные варианты доставки газа и нефти в Европу включают участие Анкары

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что все оставшиеся после отказа от закупок из России доступные варианты доставки газа и нефти в Европу включают участие Турции. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, после того как Европа решила больше не покупать российские нефть и газ, перед ней есть две возможные альтернативы. Это газ, поступающий из Азербайджана в Турцию и энергоресурсы Восточного Средиземноморья, добавил он.

Ранее сообщалось, что Китаю, Индии и Турции выгодно введение эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Диктор Фонда энергетического развития отметил, что регионы, через которые Россия станет поставлять нефть, начнут использовать либо российскую сырую нефть, которую они покупают с дисконтом (например, Индия), либо использовать российские нефтепродукты, которые в определенной степени будут перерабатываться.