Саудовский принц Сальман раскритиковал потолок цен на нефть из России

Министр энергетики Саудовский Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что введение Западом потолка цен на российскую нефть создает риски для мирового рынка энергоресурса. Об этом он рассказал в интервью для Energy Intillegence.

«Закон NOPEC и распространение ценового потолка очень разные вещи, но их потенциальное влияние на рынок нефти одинаково. Такая политика создает новые риски и неопределенность в то время, когда больше всего необходимы ясность и стабильность», — сказал бен Сальман.

По словам министра, такая политика Запада приведет к нестабильности и волатильности рынка и негативно повлияет на нефтяную отрасль.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начало работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. С 5 февраля действует запрет на импорт российских нефтепродуктов, для них также установлены ценовые лимиты – на уровне $100 и $45 за баррель. Россия ввела ответные меры на санкции Запада. С 1 февраля 2023 года в России начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.