Минфин России опроверг сообщения о планах по выпуску «патриотических облигаций»

В Министерстве финансов РФ опровергли сообщения СМИ о якобы планируемом выпуске «патриотических» облигаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что данный вопрос до этого обсуждался на уровне идеи, а «сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан» и «дополнительных инструментов не требуется».

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Минфин предложил правительству выпустить «патриотические» облигации. Выпуск «патриотических» облигаций якобы был одним из пунктов плана по развитию механизмов и инструментов для обеспечения финансового суверенитета РФ.

По данным источника агентства, бумаги планировалось выпускать от лица правительства, а распространять среди населения посредством банков, финансовых платформ и других институтов финансового рынка.

В настоящее время государство может использовать облигации федерального займа для физлиц (ОФЗ-н) для привлечения денег в бюджет страны.