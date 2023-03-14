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Минфин России опроверг сообщения о планах по выпуску «патриотических облигаций»

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Министерстве финансов РФ опровергли сообщения СМИ о якобы планируемом выпуске «патриотических» облигаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что данный вопрос до этого обсуждался на уровне идеи, а «сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан» и «дополнительных инструментов не требуется».

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Минфин предложил правительству выпустить «патриотические» облигации. Выпуск «патриотических» облигаций якобы был одним из пунктов плана по развитию механизмов и инструментов для обеспечения финансового суверенитета РФ.

По данным источника агентства, бумаги планировалось выпускать от лица правительства, а распространять среди населения посредством банков, финансовых платформ и других институтов финансового рынка.

В настоящее время государство может использовать облигации федерального займа для физлиц (ОФЗ-н) для привлечения денег в бюджет страны.

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