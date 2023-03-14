Правительство РФ разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ вместе с бизнесом разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности. Об этом он сообщил на заседании по расширению взаимодействия с дружественными странами, передает РИА Новости.

По его словам, важно определить ключевые перспективные направления дальнейшего взаимодействия с партнерами.

Ранее сообщалось, что дата предстоящего отчета премьер-министра России Михаила Мишустина в Государственной думе пока не определена, обсуждаются 22 или 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В кабмине заверили, что консультации с Нижней палатой парламента по этому вопросу продолжаются.

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что ежегодный отчет правительства в Госдуме о результатах деятельности кабмина за 2022 год запланирован на 23 марта.

В 2022 году отчет правительства состоялся 7 апреля.