Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы, бизнеса и учебы

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Он сделал соответствующее заявление в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, передает РИА Новости.

«Ключевая, базовая задача здесь — сделать этот регион по настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса», — сказал Путин.

По его словам, если брать последние десять лет, то за это время удалось достигнуть «заметных» результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. При этом «предстоит приложить серьезные усилия», чтобы кардинально повысить качество жизни жителей дальневосточных регионов, создать безопасную и комфортную городскую среду, продолжил российский лидер.

Он также указал, что еще нужно решить инфраструктурные и экологические проблемы. Кроме того, надо придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан, добавил политик.

Ранее Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.