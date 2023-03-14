Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин призвал сделать Дальний Восток более привлекательным для работы, бизнеса и учебы

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Он сделал соответствующее заявление в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, передает РИА Новости.

«Ключевая, базовая задача здесь — сделать этот регион по настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса», — сказал Путин.

По его словам, если брать последние десять лет, то за это время удалось достигнуть «заметных» результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. При этом «предстоит приложить серьезные усилия», чтобы кардинально повысить качество жизни жителей дальневосточных регионов, создать безопасную и комфортную городскую среду, продолжил российский лидер.

Он также указал, что еще нужно решить инфраструктурные и экологические проблемы. Кроме того, надо придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан, добавил политик.

Ранее Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть