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New York Post: антироссийские санкции США уничтожают гегемонию доллара

Обозреватель New York Post Джей Ньюман сообщил об отказе многих стран мира от американской валюты в следствие продолжения санкционной политики против России.

Продолжая ее США ограничивают себя в проецировании своей силы на международной арене.

Отказ все большего количества государств от доллара лишит Соединенные Штаты возможности печатать их в неограниченном количестве, приводит текст публикации ФАН. При таком раскладе американцы более не смогут приобретать иностранные товары дешево, отмечает автор.

Более ста стран отказались от поддержки санкций, сейчас возникают новые экономические коалиции для использования национальных валют в торговле, цитирует журналиста РИА Новости.

Более того, резко увеличивается риск для США оказаться в долговой яме из-за обесценивания собственной валюты, что вынудит страну пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты.

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