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Bloomberg: мировые финансовые рынки потеряли $465 млрд из-за банкротства SVB

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Alex Grimm/Reuters

Мировые финансовые рынки потеряли $465 млрд всего за два дня на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крах SVB спровоцировал падение на мировом финансовом рынке в пятницу и понедельник из-за опасений, что другим банкам тоже может грозить недофинансирование из-за потерь по их облигациям. В понедельник доходность казначейских облигаций США колебалась после падения на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система отложит повышение ставок из-за потрясений в банковской системе.

В публикации отметили, что на фоне паники на рынке из-за краха SVB сильнее всего пострадали котировки американских региональных банков. Например, индекс KBW Regional Banking сократился на 7,7%. Акции First Republic рухнули на 73% за три сессии, отчего этот банк стал лидером по потерям. В свою очередь акции банков Европы постепенно стабилизировались. Исключением лишь стало снижение стоимости акций Credit Suisse Group на 4,4%.

По данным Bloomberg, крупные банки в Северной Азии по большей части столкнулись с минимальными рисками внезапного изъятия депозитов. Однако акции японских банков оказались наиболее пострадавшими в азиатском регионе. Например, акции Jimoto Holdings, Tsukuba Bank и Fukushima Bank за три дня потеряли в цене более 10%.

Накануне CNN сообщал, что попытка властей США, связанная с устранением последствий краха SVB, не смогла успокоить инвесторов и вызвала глобальную панику на финансовом рынке. В CNN указали, что, несмотря на покупку HSBC (FTRXX) британского подразделения SVB за 1 фунт стерлингов и заверения, что клиенты смогут продолжить банковские операции в обычном режиме, акции на ранних утренних торгах начали падать.

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