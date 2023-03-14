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Дерипаска посоветовал россиянам быстро продать доллары и вложиться в евро, золото и юани

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Бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал россиянам быстро продавать доллары и покупать больше евро, золото и юаней. Об этом он написал в Telegram-канале.

Соответствующее заявление Дерипаска сделал в ответ на слова автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки о будущем экономическом кризисе в США. Речь идет о том, что Кийосаки предрек банкротство одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, которое произойдет после краха американского Silicon Valley Bank (SVB).

По словам российского бизнесмена, даже если Кийосаки окажется прав всего на 10%, то подходит время «очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота».

13 марта Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». Инвестор имел в виду, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени начнет печатать доллары для поддержки «больной» национальной экономики после банкротства занимавшего 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США SVB.

В тот же день ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.

Позже президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к американцам из-за ситуации в национальной банковской системе, однако не стал обещать американцам, что крах двух банков не вызовет цепную реакцию.

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