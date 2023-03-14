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Пенсионные фонды по всему миру лишились миллионов долларов из-за краха Silicon Valley Bank

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На фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) пенсионные фонды по всему миру лишились миллионов долларов, подсчитал американский журнал Newsweek.

«Крах банка Silicon Valley Bank привел к потере миллионов долларов пенсионными фондами по всему миру», — написало издание.

По данным журнала, Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS) инвестировал в SVB $67 млн, Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS) — $11 млн, шведский пенсионный фонд Alecta — $848 млн. Кроме того, в обанкротившуюся кредитную структуру свои деньги вкладывала Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS).

11 марта в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций страны.

Накануне президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к американцам из-за ситуации в национальной банковской системе, однако не стал обещать американцам, что крах двух банков не вызовет цепную реакцию.

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