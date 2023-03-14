Песков: РФ благодаря санкциям застрахована от банковского кризиса, развернувшегося в США

Развернувшийся банковский кризис в США не окажет влияния на Россию. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что отечественные банки, конечно же, имеют определённые связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но сейчас в большей своей части регуляторы находятся под незаконными санкциями Запада.

«Нет худа без добра, здесь мы в определённой степени застрахованы от того кризиса, который разворачивается за океаном», — цитирует Пескова Life.ru.

Как напоминает Общественная служба новостей, в США закрылись сразу два крупнейших банка — Signature Bank и Silicon Valley. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена.