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СМИ: Белый дом пытается утихомирить своих граждан на фоне разорения Silicon Valley Bank

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Manuel Balce Ceneta/AP

Газета «Экономика сегодня» написала, что администрация президента США Джо Байдена пытается утихомирить своих граждан на фоне разорения крупнейшего банка страны. Газета ссылается на материалы NTD.

Газета «Коммерсантъ» 14 марта написала, что банкротство Silicon Valley и его группы днем ранее привело к значительным сдвигам во внутренней политике Штатов. Президент страны Джо Байден тогда же пообещал принять все нужные меры для того, чтобы разрешить банковский кризис, который возник на фоне банкротства SVB.

Ранее в Кремле заявили, что проблемы в финансовой системе США практически никак не скажутся на России. Об этом пишет RT.

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